Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor

AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası yeniden düzenlemek istediği kamuya girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, tartışmalar nedeniyle Meclis gündemine alınamıyor. Muhalefetin karşı çıktığı, AK Parti'de farklı görüşlere yol açan düzenlemenin bakanlıklar arasında da tartışma konusu olduğu öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından Meclis'e ikinci kez sunulan teklifin iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlandığı savunuldu. Tek başına ayrı bir kanun teklifi olarak getirilen düzenlemenin "daha objektif ve hukuka uygun olduğu" ileri sürülse de güvenlik soruşturmasına kişinin eşi ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının da (kayınpeder, kayınvalide gibi) incelemeye dahil edilmesi tartışma konusu. Ayrıca kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda da endişeler var.

'BAKANLIKLAR AYNI PENCEREDEN BAKMIYOR'

Edinilen bilgiye göre eleştiriler üzerine beklemeye alınan teklif üzerine hem AK Parti içinde hem de ilgili kurumlarla değerlendirmeler sürüyor. AK Partili kaynaklara göre parti içindeki tartışmalar nihayete erdi ancak bakanlıkların farklı görüşleri doğrultusunda değerlendirmeler sürüyor. Bir yönetici, "Bakanlıkların birbirlerinden çok farklı talep, beklenti ve risk analizleri var. Örneğin Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı aynı pencereden bakmıyor, bakamıyor. Bir tarafta güvenlik diğer tarafta demokratik hak ve özgürlükler üzerinden bir denge kurmak gerekiyor. Yine kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği de önemli. Ayrıca uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı da bir başka konu" dedi.

ÇOK MEDENİ VE DÜZGÜN BİR KANUN OLACAK

İtirazlar dikkate alındığı için komisyon süreci tamamlanmasına karşın teklifin Meclis gündemine alınmadığına dikkat çeken bir başka kaynak da "Acele yapıp bir sıkıntı yaşansın istemiyoruz. Tartışmaları önemli buluyoruz. Çok medeni ve düzgün bir düzenleme olacağına inanıyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi Güvenlik Soruşturması ile ilgili OHAL döneminde KHK olarak çıkarılan bir düzenleme ile Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliği iptal etmişti. Kararlarda düzenlemelerin keyfiliğe izin vermemesi, sınırlarının açık biçimde gösterilmesi, kanunla düzenlenmesi gibi noktalara dikkat çekilmişti.

Kaynak: Gazeteduvar-Nergis Demirkaya