Seçim barajı düşürülecek
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi yönünde çalışmaların yapıldığını yazdı
|12 Ekim 2020 09:18
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?' başlıklı bugünkü yazısında
"Bu dönem erken seçim tartışmalarını sıkça yapacağız. Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek" düşüncesini dile getirdi.
Selvi, "Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor. Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis'te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum" ifadesini kullandı.
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