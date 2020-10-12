Metrobüsler yine tıklım tıklım
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçları doldu taştı
|12 Ekim 2020 09:41
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