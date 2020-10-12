1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de

Okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken, servis esnafı da ücretlerin giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise haftada 2 gün uygulanacak yüz yüze eğitim sürecinde çocuklarını servise yazdırmayı gereksiz bulduklarını söylüyor ve servis ücretlerinin tam uygulanmasından dert yanıyor.
 12 Ekim 2020 09:45
+Aa- Yazdır
İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Biz elbette çocukların okula gittiği süre içinde çocukları taşımak istiyoruz ama bütün çalışanlar gibi biz de yaptığımız işin karşılığını veya masrafımızı karşılayacak bir gelir elde etmek istiyoruz" dedi.

Okullarda yüz yüze eğitim 1'inci sınıfların ardından bugün de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başladı. Yüz yüze eğitimde, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Veliler haftada 2 gün için servis ücretlerini fazla bulurken, servis esnafı masraflarını karşılayamadıklarını söylüyor.

"HAFTANIN 2 GÜNÜ OKUL İÇİN VERİLEN SERVİS PARALARINA YAZIK GÜNAH"

Farklı saatlerde eğitim gören 2 torununu okula getiren İdris Atılgan, haftada 2 gün okul olduğu için okul servisi kullanmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen insanlarız. Çocuklarım 2 bin 300 lira maaş alıyor. Bin lira kira veriyorlar. Bir de servis ücretlerine verecek parası yok onların. Biz de mecburen ev de yakın olduğu için kendimiz getiriyoruz. Gerçekten yüklü bir miktar. Verecek durumda değiliz. Parası olan gider servise verir, parası olmayan veremez. Biraz yüksek buluyoruz ücretleri. Duyuyoruz çevremizden bayağı yüksek servis ücretleri. Tam ücret alınması bence saçma yani. Çünkü okullarda bütün gün eğitim görülmüyor. Bu kızım haftanın 2 günü gidiyor, diğeri haftanın 3 günü gidiyor. Şimdi saat 1 gibi vereceğim, saat 2'de çıkacak. Bu yüzden tam ücret alınması biraz saçma geliyor bana. Servise vermiyoruz yani. Tam gün olmuş olsa yine verelim ama haftanın 2 günü okula gidiyor çocuklar. Yazıktır günahtır bu kadar para verilmez yani. Servise ihtiyacımız yok o yüzden."

VELİ LEYLA UÇAN: OKUL SAATLERİ AZ SERVİSE VERMEYE DEĞMİYOR

Ders saatlerinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Leyla Uçan da çocuğunu servise vermenin gereksiz masraf olduğunu belirtti. Uçan, "Çocuğumu servise vermedim kendim getirip götürüyorum. Küçük bebeğim de var ama mecbur. 3 gün okulu var kızımın, mesela bugün 1 saatliğine getirdim okula. Değmiyor yani. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Ben şimdi 1 saatliğine geldim. Eve dönsem saat gelecek, mecbur burada bekliyorum. Servise vermeye hem değmiyor hem gereksiz masraf yani. Servisçiler de haklı. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Ben gerek duymuyorum servise. 1 saat için değer mi sizce? Toplasanız haftada 5 saat etmiyor okul saatleri. O yüzden servis gereksiz masraf" diye konuştu.

"DEVLETİMİZDEN HİBE DESTEK BEKLİYORUZ"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, okul servisçileri olarak aylardır yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Öztürk, hibe desteği beklediklerini belirterek, "Biz elbette çocukların okula gittiği süre içinde çocukları taşımak istiyoruz ama bütün çalışanlar gibi biz de yaptığımız işin karşılığını veya masrafımızı karşılayacak bir gelir elde etmek istiyoruz. Olan öğrenciyi taşımak zorundayım ben ama taşıdığım öğrencinin karşılığında da evime bir ekmek götürmek zorundayım. Devletimizden de bu çocukları taşıyabilmek için okul servislerine aynı tarımda, hayvancılıkta ve turizm de olduğu gibi hibe destek bekliyoruz biz. Aksi takdirde çocuklarımızı okula götürmekte zorlanacağız" ifadelerini kullandı.

"7 AYDIR KEPENKLERİNİ KAPATMIŞ BİR SEKTÖRDEN BAHSEDİYORUZ"

Okulların kademeli olarak açılmasının, servis masraflarını karşılamadığını belirten Öztürk, "Herkesin bildiği gibi 7 aydır kepenklerini kapatmış bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün ayağa kalkabilmesi için de biraz destek olmak lazım, diye düşünüyorum. O yüzden gerek belediyeden gerek hükümet kanadından servisçiye bir destek bekliyoruz. 2 günlük ücret alırsak, bizim ihtiyacımızı veya talebimizi karşılamayacak. Tam istersek de velinin tepkisine maruz kalacağız. Onun için, velilerle görüşerek anlaşarak fedakarlıkları karşılıklı yapacağız. Servisçi biraz fedakarlık yapacak. Diyelim ki servis ücretlerinin dörtte üçünü alacak, dörtte birini almayacak. Veli de diyecek ki 'Biz de bu kadar fedakarlık yapıyoruz', biz bu işi yapacağız yani. Sonuçta bu çocuklar okula gidecek, biz de çalışmak durumundayız. 7 aydır çalışmıyoruz" diye konuştu.

Öztürk, "Okulların tam kapasiteye geçmesi, bu tür tartışmaların tamamen ortadan kalkması. Yoksa bizim derdimiz vatandaştan çok para almak değil. Biz talep ettiğimiz ücretin tamamen servisçinin giderini karşılamak üzere olduğunu söylüyoruz. Bunun başka çıkarı yok zaten. Ben çocuk taşıyacağım, diye giderleri cebimden karşılamam gibi bir sermayem yok zaten" dedi.

"VELİLER DE HAKLI, BİZ DE HAKLIYIZ" 28 yıllık servisçi Recep Sönmez ise mart ayından bu yana çalışmıyor. Okulların açılmasını dört gözle beklediklerini ancak kademeli olarak açılan okulların yüzlerini güldürmediğini söyledi. Sönmez, "13 Mart'tan beri çalışmıyoruz. O gün kapattık araçlarımızı. O gün bu gündür yatıyoruz. Araçlarımızın sigortaları bitti yaptırdık, muayenesi bitti yaptırdık, bakımlarını yaptırdık. Hem de bize hiçbir destek olmadan. Veliler de haklı. Bu arabanın giderleri var hostes çalışacak en az 1500 lira, şoförün maaşı asgari ücret versek 2300 lira para. Sigortası var. Bu arabanın okulun kapısına gitmesi en az 5 bin lira para demek" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu normal seviyede seyrediyor
12 Ekim 2020 09:52		 Metrobüsler yine tıklım tıklım
12 Ekim 2020 09:41
'Katil sivrisinekler' büyükbaş hayvanları da öldürüyor
12 Ekim 2020 09:12		 Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
12 Ekim 2020 08:40
Pandemiyle ilgili kaygılar arttı
12 Ekim 2020 08:02		 Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
12 Ekim 2020 07:44
Ayasofya'yı süsledi, ABD'ye imzasını attı
12 Ekim 2020 07:20		 Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
12 Ekim 2020 06:30
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12 Ekim 2020 03:56		 Türk Kızılaydan Yemen'in güneyindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
11 Ekim 2020 23:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı10:08 - İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama10:07 - Engelli çocuk için artırımlı aile yardımı ödeneği almak için ne yapmak gerekir?10:03 - İşsizlik rakamları açıklandı10:01 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:58 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı
09:55 - Sosyal medya üzerinden 51 kişiyi dolandıran 3 kişi tutuklandı09:52 - İstanbul'da trafik yoğunluğu normal seviyede seyrediyor09:45 - İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de09:41 - Metrobüsler yine tıklım tıklım09:18 - Seçim barajı düşürülecek09:16 - Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti
09:14 - Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle09:12 - 'Katil sivrisinekler' büyükbaş hayvanları da öldürüyor09:10 - Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı09:03 - Sigara için çakmağını çaktı 'kundakçı' diye dayak yedi09:02 - Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
08:59 - Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Kamu yöneticilerine kurumlarında geçirdikleri zamanla ilgili hatırlatmalar
Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Yüz yüze eğitim öncesinde, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Ayasofya'yı süsledi, ABD'ye imzasını attı
Seçim barajı düşürülecek
Balın tadı kaçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zamanlı bazı konulara zamanından sonra yazmak 1
salavat 2
Anadolu ajansı 1
Kavanozdaki adam 1
11.10.2020 rusya vs türkiye maçı 2
uçkur 1
çaylakken bi anda yazar olmak 1
ben başlık açayım elbet yazan bulunur 1
Dünyanın en küçük ülkesi 1
Cin Çıkarma Seansı ile Kadınları Taciz etmek 1
SON İLANLAR
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam