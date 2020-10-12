İstanbul'da trafik yoğunluğu normal seviyede seyrediyor
|12 Ekim 2020 09:52
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İstanbul'da trafik belli bölgelerde yoğunlukla beraber normal seviyede seyrediyor.
Haftanın ilk günü olması ve yüz yüze eğitime geçişin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle trafikte bazı noktalarda yoğunluk gözlendi.
Bazı veliler çocuklarını okula araçla götürmeyi tercih etti.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu güzergahı boyunca ve bazı ana caddelerde yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu. Sahil şeridi ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de yoğunluk görüldü.
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinin yanı sıra Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Okmeydanı'nda trafik yoğun akıcı seyrederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda önceki günlere kıyasla yoğunluk gözlenmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, 08.20 ve 08.40'ta yüzde 54 olan trafik yoğunluğu, saat 09.15 itibarıyla yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.
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