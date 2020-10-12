Sosyal medya üzerinden 51 kişiyi dolandıran 3 kişi tutuklandı
|12 Ekim 2020 09:55
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde meydana gelen bir dolandırıcılık vakasından yola çıkarak internet üzerinden vatandaşları aldatarak para kazanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlıların sosyal medya uygulaması üzerinden yabancı uyruklu kişiler adına hesap açtıklarını ve bu hesaplar üzerinden oto yedek parça siparişi veren kişilerin ödeme yapmasından ardından işlemlerinin iptal edilerek dolandırıldığını tespit etti. Bu yöntemle Adana ve Mersin'deki 51 kişiyi dolandırdığı saptanan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 banka kartı, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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