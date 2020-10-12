1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 37 milyon 754 bini geçti.
 12 Ekim 2020 09:58
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 81 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 754 bin 464'e çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 361 bin 239 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 8 milyon 311 bin 725 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 991 bin 998 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 120 bin 538), Brezilya (5 milyon 94 bin 979), Rusya (1 milyon 298 bin 718), Kolombiya (911 bin 316), Arjantin (894 bin 206), İspanya (890 bin 367), Peru (849 bin 371), Meksika (817 bin 503), Fransa (734 bin 974), Güney Afrika (692 bin 471), İngiltere (603 bin 716), İran (500 bin 75), Şili (481 bin 371), Irak (402 bin 330), Bangladeş (378 bin 266), İtalya (354 bin 950), Filipinler (339 bin 341), Suudi Arabistan (339 bin 267), Türkiye (335 bin 533), Endonezya (333 bin 449), Almanya (326 bin 291) ve Pakistan (319 bin 317)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 506), Hindistan (109 bin 184), Meksika (83 bin 781), İngiltere (42 bin 825), İtalya (36 bin 166), Peru (33 bin 305), İspanya (32 bin 929), Fransa (32 bin 683), İran (28 bin 544), Kolombiya (27 bin 834), Arjantin (23 bin 868), Rusya (22 bin 597), Güney Afrika (17 bin 780), Şili (13 bin 318), Ekvador (12 bin 191), Endonezya (11 bin 844) ve Belçika (10 bin 191)."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Japonya'ya velayet savaşı
12 Ekim 2020 08:52		 KKTC seçmeninin yarısı oy vermeye gitmedi
12 Ekim 2020 00:50
Avustralya: Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün kalabiliyor
11 Ekim 2020 22:05		 Koronavirüsün insan hücresine girdiği anın görüntüsü
11 Ekim 2020 17:10
İlham Aliyev: Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek
11 Ekim 2020 16:17		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti
11 Ekim 2020 10:27
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
10 Ekim 2020 22:13		 Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi
10 Ekim 2020 17:44
Bir ülke daha TikTok'u yasakladı
10 Ekim 2020 16:42		 ABD: Piyasadaki peruklar 'Uygurlu Türklere ait'
10 Ekim 2020 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı10:08 - İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama10:07 - Engelli çocuk için artırımlı aile yardımı ödeneği almak için ne yapmak gerekir?10:03 - İşsizlik rakamları açıklandı10:01 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:58 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı
09:55 - Sosyal medya üzerinden 51 kişiyi dolandıran 3 kişi tutuklandı09:52 - İstanbul'da trafik yoğunluğu normal seviyede seyrediyor09:45 - İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de09:41 - Metrobüsler yine tıklım tıklım09:18 - Seçim barajı düşürülecek09:16 - Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti
09:14 - Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle09:12 - 'Katil sivrisinekler' büyükbaş hayvanları da öldürüyor09:10 - Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı09:03 - Sigara için çakmağını çaktı 'kundakçı' diye dayak yedi09:02 - Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
08:59 - Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Kamu yöneticilerine kurumlarında geçirdikleri zamanla ilgili hatırlatmalar
Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Yüz yüze eğitim öncesinde, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Ayasofya'yı süsledi, ABD'ye imzasını attı
Seçim barajı düşürülecek
Balın tadı kaçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
musahip 1
at gözlüğü 1
11.10.2020 rusya vs türkiye maçı 2
makyajın kadınları çok değiştirmesi 2
pervane 1
zebellah 1
11 yaşındaki kıza tecavüz eden imam 1
ben başlık açayım elbet yazan bulunur 1
dersu uzala 1
salavat 2
SON İLANLAR
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam