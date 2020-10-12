İşsizlik rakamları açıklandı
|12 Ekim 2020 10:03
|+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %15,9 oldu.
İstihdam oranı %43,5 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %43,5 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,4'ü tarım, %19,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.
İşgücüne katılma oranı %50,3 olarak gerçekleşti
İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,5 puanlık azalış ile %50,3 olarak gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
12 Ekim 2020 09:14
|Nükleer güç santralin yapımı son sürat devam ediyor
12 Ekim 2020 08:28
|Balın tadı kaçıyor
12 Ekim 2020 07:05
|Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı
12 Ekim 2020 06:40
|SBK Holding bünyesindeki şirket isimlerini sitesinden kaldırdı
11 Ekim 2020 19:33
|Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
11 Ekim 2020 18:07
|Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi
11 Ekim 2020 18:04
|Karadeniz'de oluşan akıntı balık fiyatlarını artırdı
11 Ekim 2020 14:09
|Ulaştırma Bakanı: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
11 Ekim 2020 12:10
|İngiliz e-bankayı 'Türkler' yazıyor!
11 Ekim 2020 09:05