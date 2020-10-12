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Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti.
 12 Ekim 2020 10:10
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Geminin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanın ardından Oruç Reis, sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı.

Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti.

Oruç Reis, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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