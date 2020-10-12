FETÖ'ye siber mahrem soruşturması: 1'i başmüfettiş 16 gözaltı
|12 Ekim 2020 10:17
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkesir FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
12 Ekim 2020 11:02
|FETÖ'nün kaftan tezgahı
12 Ekim 2020 10:21
|FETÖ'den ByLock talimatı
12 Ekim 2020 08:50
|PKK propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
11 Ekim 2020 20:59
|Kahraman komandolardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe
11 Ekim 2020 17:22
|Hakkari'de 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat imha edildi
11 Ekim 2020 13:27
|FETÖ'nün 'altın çocuklarını' ByLock şifreleri ele verdi
11 Ekim 2020 11:33
|Akıncı Üssü davasında sona gelindi
11 Ekim 2020 11:29
|Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
11 Ekim 2020 11:01
|Eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısına çıkacak
11 Ekim 2020 09:40