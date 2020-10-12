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FETÖ'nün kaftan tezgahı

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferinden dönerken giydiği 500 yıllık çamurlu kaftanın FETÖ ele başı Fetullah Gülen'e götürülmek istendiği ortaya çıktı. 2004 yılında Ruanda Fahri Konsolosu İnanç Çiftçi'nin Yavuz Sultan Selim Camii'ne gelerek imam Bahattin Çörek'ten kaftanı istediği öğrenildi. İmam Çörek ise kaftanın kaçırılması ihtimalinden şüphelenerek durumu yetkilileri bildirdi ve kaftanın koruma altına alınması sağlandı.
 12 Ekim 2020 10:21
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FETÖ'nün kaftan tezgahı

Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'ne halifeliğin geçmesini sağladığı Mısır Seferi dönüşünde giydiği 500 yıllık kaftanı Ruanda Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu İş adım İnanç Çiftçi'nin 2005 yılında ABD'deki Fetullah Gülen'e götürmek için girişimde bulundu. Yavuz Sultan Selim'in, 'Öldüğümde mezarımın üstüne örtüle' diye vasiyet ettiği kaftanı Çiftçi'nin, o dönem Yavuz Sultan Selim Camii'nde imam olarak görev yapan Bahattin Çörek'ten, 'Hocam bu kaftanı bize verirler mi?Amerika'ya götürsek hocaefendi ziyaret etse' diye istediği öğrenildi. Durumdan şüphelenen Çörek, o zamanın türbeler müdürü ile iletişime geçerek kaftanın buradan çalınabileceğini söyledi. Çörek, bir yatsı namazında İnanç Çiftçi ile Hakan Şükür'ün buraya geldiğini, ancak Şükür'ün kaftanla bir ilgisi olup olmadığını bilmediğini belirtti.

"Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bu kaftanı giymiş dönüşte de hilafeti getirmişti"

Şehzadebaşı Camii İmamı Bahattin Çörek, "Bir cumartesi sabahı Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra türbe ziyaretinde, ismini sonradan öğrendiğim Ruanda Fahri Konsolosu İnanç Çiftçi, bana yaklaşarak, 'Camekan içerisindeydi kaftan. Hocam bu kaftanı bize verirler mi? Amerika'ya götürsek hocaefendi bir ziyaret etse' gibi şeyler söyledi. Benim de tuhafıma gitti. Sonuçta bunun Sakal-ı Şerif gibi bir manevi boyutu yok. Sonra aklıma geldi ki Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bu kaftanı giymiş dönüşte de hilafeti getirmişti. Kaftanın hilafetle bir bağı olduğunu düşünerek, dönemin türbeler müdürü Erman Bey'e, burada kamera sistemi ve güvenlik yok ben bu kaftanın durumunu sağlıklı görmüyorum. Buradan gidebilir tedbirini al dedim. O da tamir amaçlı müzelere kaldırdı. Aradan yıllar geçtikten sonra 2016 yılında kaftan geri getirildi. Darbe olayından sonrada Cumhurbaşkanımızın izniyle türbede sergilendi. Ama o gün dikkatli olunmasaydı kaftan gidebilirdi. Bir yatsı namazında buraya Hakan Şükür ile birlikte gelmişlerdi. Ama kaftanla bir ilgisi var mı bilmiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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