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11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı!

Esenyurt'ta seyir halindeki bir minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen aracın altında kalan çocuk hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförüne kaza nedeniyle çevredekiler tarafından meydan dayağı atıldı.
 12 Ekim 2020 10:21
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Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı.

Minibüsün altında kalan Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KOLTUĞUNDAN İNDİRİP, MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı.

Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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