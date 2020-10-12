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12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu

Cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu
 12 Ekim 2020 10:27
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12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Ağustos 2019'da 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 613 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Geçen yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın ağustos ayında 973 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar oldu.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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