Virüsün para üzerinde 28 gün yaşadığı ortaya çıktı

Bilim insanları ürküten sonuçlara ulaştı. Koronavirüsün parada, telefonda ve çelik malzemelerde tam 28 gün yaşadığı ortaya çıktı.

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı, koronavirüsü değişik sıcaklıklarda farklı yüzeylerde tutarak ne kadar yaşadığını gözlemledi. Viroloji Jurnal dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları, virüsün sanılandan güçlü olduğunu ortaya koydu. Karanlık bir ortamda ve oda sıcaklığında tutulan virüsün cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde 28 gün kalabildiği ortaya çıktı.

Virüs, daha yüksek sıcaklıklarda daha kısa süre dayandı. Bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılığını yitirdi. Araştırmaya göre pürüzsüz yüzeyler, pürüzlü yüzeylere göre virüsün yaşaması için daha elverişli. Koronavirüs pürüzsüz yüzeylerde bulaşıcılığını 28 gün boyunca sürdürürken, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün sonra bulaşıcılık özelliğini yitirdi.

Araştırma, virüsün güneş ışığına karşı dayanıksız olduğunu da ortaya koydu. Karanlık ortamda uzun süre hayatta kalabilen koronavirüs, güneş ışığı karşısında hızla etkisiz hale geldi. Araştırmayı yürüten Avustralya Ulusal Bilim Ajansı Başkanı Dr. Larry Marshall, sonuçların bilimsel çalışmalara ışık tutacağını ifade etti.