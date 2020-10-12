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Antalya'da damadı tarafından vurulan kadın öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
|12 Ekim 2020 11:00
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Antalya'nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ, yanındaki tabancayla kayıvalidesine 8 el ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri kaçan M.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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