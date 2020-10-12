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'Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
 12 Ekim 2020 11:04
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'Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik'

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu yıl ağustosta 8,2 milyon işçi, 2,6 milyon Bağ-Kur ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 13,1 milyon emekliye 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptıklarını belirten Selçuk, "Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığını ve en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini aktaran Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini hatırlattı.

Selçuk, 2018'in Ramazan Bayramı'nda emeklilerin ilk bayram ikramiyesini aldığını, aradan geçen 6 dini bayramda ödenen ikramiye tutarının 64,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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