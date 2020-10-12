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Maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçtı

Adana'da çocuk polisi okul önlerinde uygulama yaptığı sırada maskesi kolunda olan kız öğrenci kaçmaya çalıştı ancak polis izin vermedi.
 12 Ekim 2020 11:09
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Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler okul önlerinde hem yeni tip korona virüs hem de yasaklı ürünlerin satılmaması için uygulama başlattı.

Yapılan uygulama sırasında lise öğrencisi biri erkek 4 kişi kaldırımdan polislerin olduğu yöne doğru gelirken polisi fark etti. Aralarında maskesini yüzü yerine koluna takan genç kız polisi görünce kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis öğrencilere seslenerek durmalarını istedi ancak onlar durmayarak kaçmaya devam etti.

Polis bir süre sonra öğrencilere yetişti. Polis maskesini koluna takan kız öğrenciyi uyarıp yüzüne takmasını sağladı. Polis kimlik sorgusu da yapmak istedi. Ancak kız öğrenci üzerinde kimliği olmadığını, numarasını da bilmediğini söyledi. Kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Polis daha sonra uygulamasına devam etti.

Polis okul önlerinden geçen araçları da durdurup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkallar da tek tek arandı.
İhlas Haber Ajansı
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