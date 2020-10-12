Adana'da pitbull operasyonu: İki köpeğe el kondu
|12 Ekim 2020 11:14
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerinden dolayı vatandaşlardan bir çok şikayet alınca harekete geçti.
Polis önce sahipsiz olarak mahallede dolaşan ve vatandaşlara saldıran pitbull cinsi köpeği yakalmak için çalışma yaptı. Belediyenin veteriner hekimleriyle ortak çalışan polis kısa sürede pitbull cinsi başıboş köpeği yakaladı.
Vatandaşlar polise köpeğin herkese saldırdığını söyleyerek teşekkür etti. Polis daha sonra Ç.B. isimli şahsın Mirzaçelebi Mahallesindeki evinde pitbull cinsi köpek beslediğini belirlendi.
Polis eve baskın yaparak pitbulla el koydu. Sahibine ise yasaklı ırk köpeği beslediği için 9 bin 560 lira para cezası kesildi.
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