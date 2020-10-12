Toplu taşımada sigara içip şarkı söylediler
İzmir'de toplu taşımada sigara içip, şarkı söyleyen gençlere sosyal Medya'dan tepki yağdı
|12 Ekim 2020 11:41
|+Aa- Yazdır
İzmir'de toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin yüksek sesle şarkı söylemesi ve sigara içmesi tepki çekti. Banliyö trenindeki bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
İzmir'de bir grup genç toplu taşıma aracında yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içtiler, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
O görüntüler sosyal Medya'da büyük tepki çekti
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
12 Ekim 2020 12:48
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
12 Ekim 2020 12:45
|FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal, yeni adresini açıkladı
12 Ekim 2020 12:25
|İzmir'de bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu
12 Ekim 2020 11:59
|Virüsün para üzerinde 28 gün yaşadığı ortaya çıktı
12 Ekim 2020 10:58
|Kurul üyesi açıkladı: Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne olacak?
12 Ekim 2020 10:36
|İstanbul'da trafik yoğunluğu normal seviyede seyrediyor
12 Ekim 2020 09:52
|İstanbul'da okul servisi tartışması... Veliler de şikayetçi servisçiler de
12 Ekim 2020 09:45
|Metrobüsler yine tıklım tıklım
12 Ekim 2020 09:41
|'Katil sivrisinekler' büyükbaş hayvanları da öldürüyor
12 Ekim 2020 09:12