Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi Meclis'te
Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi Meclis'e sunuldu
|12 Ekim 2020 11:46
|+Aa- Yazdır
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YÖK Kanunu'nda değişiklik
07 Ekim 2020 19:48
|Torba teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi
06 Ekim 2020 23:18
|Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
06 Ekim 2020 22:11
|Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecek
05 Ekim 2020 20:15
|Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
03 Ekim 2020 12:16
|İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı
01 Ekim 2020 17:01
|Bazı OHAL işlemleri için kurumlara başvuru yolu getiriliyor
30 Eylül 2020 21:21
|AK Parti, çeşitli konuları kapsayan iki yeni yasa teklifini TBMM'ye sundu
30 Eylül 2020 20:57
|TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
09 Eylül 2020 08:24
|KPSS'de korona iddiası Meclis'te
08 Eylül 2020 09:20