İzmir'de bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu
İzmir'de bir kişi, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi bahçesindeki bankta ölü bulundu.
|12 Ekim 2020 11:59
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İzmir'de bir kişi, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi bahçesindeki bankta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, EÜ Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü önündeki bankta Mustafa Karaköse'nin (54) hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaköse'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Hastane morguna kaldırılan Karaköse'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölüm haberi üzerine hastaneye gelen Mustafa Karaköse'nin kardeşi Ramazan Karaköse, ağabeyi ile yaklaşık 30 senedir görüşmediklerini ifade etti.
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