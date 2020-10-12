Bir üniversite canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 25'e düşürdü
|12 Ekim 2020 12:11
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Bingöl Üniversitesi, yüzde 70 olan öğrencilerin canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 25'e düşürdü.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yeni dönemin 5 Ekim itibarıyla uzaktan eğitim ile başladığını anımsattı.
Çapak, öğrencilerle yüz yüze eğitim yapmak istediklerini ancak salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Yaptığımız değerlendirmelerde, bu süreçte yurtlarda öğrencilerin çok sağlıklı kalamayacakları, en azından şartların iyi sağlanamayacağı fikri ortaya çıktı. Sağlık alanlarıyla ilgili sağlık müdürlüğüyle iş birliği yaptık. Bu süreçte öğrencilere staj imkanlarının riskli olabileceği kanaati ifade edildi. Ondan dolayı uzaktan eğitim kararı almak zorunda kaldık. Çok isteyerek yaptığımız bir şey değil."
- Online eğitime 150 öğrenci katıldı
Kendisinin de öğrencileriyle canlı ders yaptığını hatırlatan Çapak, şunları kaydetti:
- "Canlı ders süresini 15 dakika ile sınırladık"
Prof. Çapak, süreci öğrencilerin lehine olacak şekilde planladıklarını, program yaparken öğrencilerin ekonomik şartlarını ve internete erişim olanaklarını da göz önünde bulundurduklarını aktardı.
Canlı dersleri kısa tuttuklarını ifade eden Çapak, "Bazı öğrencilerimizin imkanları olmayabilir düşüncesiyle canlı ders süresini 15 dakika ile sınırladık. Blok olarak yapılan derslerimizde de toplam 30 dakika canlı ders yapıyoruz. Bazı üniversitelerimiz yüz yüze eğitimi 1,5 saat yapıyor ama biz öğrencilerimizin şartlarını düşünerek süreyi kısa tutarken öbür taraftan da ödev sunumlarla bunu destekledik. Böylece öğrencilerimizin eksiği oluşmayacak." ifadelerini kullandı.
Çapak, şöyle konuştu:
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