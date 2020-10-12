Profesör Birpınar'dan dikey yeşil peyzajları söken İBB'ye tepki
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, gerçek yeşil peyzajların kaldırılarak yerine grafiti resimlerin konulmasına tepki göstermeye devam ediyor.
|12 Ekim 2020 12:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 milyon TL yatırım yapılan ve henüz yatırım ömrünü tamamlamayan gerçek yeşil dikey peyzajları kaldırmaya devam ediyor.
Gerçek yeşil peyzajların yerine, resimli grafitiler konuluyor. İBB yıllık 12 milyon TL gideri olduğu için gerçek yeşil peyzajları kaldırdığını açıklamıştı.
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ilk günden buyana yapılan uygulamanın yanlışlığına dikkat çekiyor. Gerçek yeşil peyzajların yerine konan resimlere ucube diyen Birpıbar "Kanal İstanbul için refarandum yapalım diyen İBB, bu ucube resimleri İstanbul sokaklarına koyarken kime sordu? " dedi.
İşte Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın paylaşımları
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