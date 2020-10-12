FETÖ şüphelisi eski akademisyenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Edirne'de, FETÖ soruşturması kapsamında eski akademisyen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz F.S. hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Eski akademisyen F.S. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara da yer verilen iddianamede, şüpheli F.S'nin örgüt evlerinde kaldığı, örgütün 2011 yılında çaldığı sorularla KPSS, ALES, Askeri Hakimlik Sınavı ve YDS'ye girdiği belirtildi.

- "Deneme sorularının normal olmadığını askeri hakimlik sınavına girince fark ettim"

Şüphelinin savcılık ifadesinde, "Sezgin" kod adlı bir kişinin Askeri Hakimlik Sınavı'na 4 gün kala arkadaşlarıyla kaldığı örgüt evine geldiğini ve kendilerine bir deneme sınavı getirdiğini anlattı.

F.S. savunmasında şu bilgileri verdi:

"Sınava 4 gün kalmıştı. 'Sezgin' kod isimli kişi yanıma geldi ve deneme sınavını çözmemi istedi. Diğer arkadaşlar da odasındaydı, onlara da verdi mi bilmiyorum. Ben deneme sorularını çözdüm. Ben deneme sorularının normal olmadığın Askeri Hakimlik Sınavı'na girince fark ettim. Sorunların yüzde 30'u benzer çıktı. Bir kısmı da önceki verdikleri deneme sınavı sorularına benziyordu.

Daha sonra beni mülakata girmem için zorladılar, ben mülakata girmek istemediğimi söyledim. Tartışma yaşadık. Daha sonra mülakat sınavına girdim. Sınavın ardından bir kişi yanımıza geldi, 7-8 kişilik grup içerisindeydim. Ben ve diğer bir kişiye 'Sizin burada işiniz yok' diyerek kibarca bizi kovdu. Bu yapının ne kadar güçlü olduğunu anladım."

İddianamede, şüphelinin ALES ve YDS'ye de girdiği, örgüt elemanları tarafından sınavlardan 3-4 gün önce, F.S'ye sınavdakine benzer veya aynı soruların çözdürüldüğü, en son YDS'yi kazanarak akademisyen olduğu belirtildi.