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2045'e kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak

OPEC'in "2020 Dünya Petrol Görünümü" raporuna göre, trafikteki toplam araç sayısı 2045'te 2,6 milyara, elektrikli araç sayısı 430 milyona yükselecek
 12 Ekim 2020 11:36
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2045'e kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak

- Dünyada elektrikli araç sayısının 2045 yılına kadar 430 milyona ulaşarak trafikteki toplam araç sayısının yüzde 16'sını oluşturacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) "2020 Dünya Petrol Görünümü" raporundan derlediği bilgilere göre, elektrikli araç sayısı 2030'da trafikteki araçların yüzde 5'ini, 2040'da ise yüzde 13'ünü oluşturacak.

Trafikteki toplam araç sayısı 2045 yılında 2,6 milyara yükselecek. Elektrikli araç sayısı ise 430 milyonla trafikteki toplam araç sayısının yüzde 16'sını oluşturacak. Böylece, 2045'te elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlardan sonra trafikte ikinci büyük paya sahip olacak.

Dünyada elektrikli araç satışı da 2019-2045 yıllarında yüzde 27 artacak. Doğal gaz ile çalışan araçlar ve yakıt hücreli araç satışında öngörülen artışa rağmen 2045'te satılan binek araçların yüzde 60'ı hibrit elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, içten yanmalı motorlu araçlardan oluşacak.

Ticari araçlarda ise dünyada orta ve ağır ticari taşıtların büyük bölümünde konvansiyonel yakıtlı araçların kullanımı devam edecek. Söz konusu dönemde, özellikle ağır ticari araçlarda ekonomik olarak en çekici seçenek olması nedeniyle dizel motor kullanımı sürecek.

Bazı ağır ticari taşıt segmentlerinde, sıfır emisyon hedefleri nedeniyle elektrikli araçların daha fazla yaygınlaşması öngörülse de bu alanda ağırlıklı olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı yaygınlaşacak. Böylece, 2019'da piyasada yüzde 96 paya sahip olan konvansiyonel yakıtlı ticari araçların oranı 2045'te ancak yüzde 79'a gerileyecek.

- Elektrikli araçlar en fazla OECD ülkelerinde yaygınlaşacak

Elektrikli araçlar bugün en fazla Çin ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi Amerika ülkeleri ve Avrupa'da yaygınlaşırken gelecekte elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında OECD öncü pozisyonunu koruyacak.

Norveç, bu alanda dünya lideri konumunu korurken sunduğu vergi muafiyetleri sayesinde ülkede geçen yıl satılan araçların yüzde 42,4'ünü elektrikli, yüzde 13,6'sını ise şarjlı hibrit elektrikli araçlar oluşturdu.

OECD bölgesinde de 2045'e kadar trafikteki elektrikli araçların payı yüzde 55'e çıkacak. Söz konusu artış, Avrupa Birliğinin sıkı emisyon düzenlemeleri, elektrikli araçların batarya maliyetlerinin azalması ve performanslarının yükselmesinden kaynaklanacak. OECD ve Çin dışında kalan bölgelerde ise elektrikli ulaşım daha yavaş yaygınlaşacak ve 2045'te bu bölgelerde trafikte elektrikli araçların payı yüzde 15-20 oranını geçmeyecek.

- Bataryalar daha küçük ve hafif olacak

Elektrikli ulaşımda gelecekte yaşanacak ilerlemeler, batarya teknolojisindeki gelişmelerle yakından ilişkili olacak. Batarya teknolojisinde kullanılan bileşenlerde yapılacak iyileştirmelerle yüksek maliyetli kobaltın kullanımı azalacak ve yerine nikel ile manganez kullanımı artacak.

Gelecekte bataryaların daha küçük ve hafif olması, araçların ortalama ağırlığını düşürecek ve aracın çalıştırılması için gereken enerji miktarının azalmasına neden olacak. Bu gelişmeler içten yanmalı motorlu araç üreticilerini, daha fazla yakıt verimliliği sağlayan motorların tasarlanması ve emisyonların azaltılması yönünde teşvik edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bu hedefleri sekteye uğratsa da yakalanan ivmeyle elektrikli araçların yaygınlaşmasının devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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