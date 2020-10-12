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2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
 12 Ekim 2020 12:57
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2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.
Memurlar.Net
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