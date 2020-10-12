İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş ilçelerinde de dört kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15'e yükselirken, 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Urla'da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa'ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENLER PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran altı kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu'nun cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi. (İHA)

İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerden kimlikleri açıklanan kişiler şöyle: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu.

Kırıkkale'de geçen cuma günü sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, sahte alkol kullanımından dolayı artan ölümlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Metil alkolün endüstriyel bir ürün olduğunu belirten Çalışır, şunları söyledi:

DEZENFEKTANA AROMA KARIŞTIRMIŞLAR

- Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri son 10 yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline geldi. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında sekiz farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışmışlar. Bu da ölümlere ve bir çok kişinin zehirlenmesine neden oldu.

- Alkollü içeceklerin üretimi, tüketimi ve fiyatlandırılması ile ilgili mevcut durum ciddi olarak gözden geçirilmeli. Sahte içki üretimi ve kullanımıyla yurttaşlarımıza, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar veriliyor. Metil alkol endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz.

FARKINA VARMAMASI İMKANSIZ

- Metil alkolle üretilmiş içki, tüketen kişinin ölümüne kadar vücudunda yaşar. İçilmesi ile oksitlenerek formik asit ve formaldehite dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir. Metil alkol ile üretilmiş bir içkiyi tüketen kişinin bunun farkına varması neredeyse imkansızdır. Önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana geldi