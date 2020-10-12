1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İzmir'de dört kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti! Kentin çeşitli ilçelerinde çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş'ten gelen haberlerin ardından ölü sayısı 15'e yükseldi
 12 Ekim 2020 13:10
+Aa- Yazdır
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş ilçelerinde de dört kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15'e yükselirken, 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Urla'da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa'ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENLER PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran altı kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu'nun cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi. (İHA)

İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerden kimlikleri açıklanan kişiler şöyle: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu.

Kırıkkale'de geçen cuma günü sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, sahte alkol kullanımından dolayı artan ölümlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Metil alkolün endüstriyel bir ürün olduğunu belirten Çalışır, şunları söyledi:

DEZENFEKTANA AROMA KARIŞTIRMIŞLAR

- Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri son 10 yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline geldi. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında sekiz farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışmışlar. Bu da ölümlere ve bir çok kişinin zehirlenmesine neden oldu.

- Alkollü içeceklerin üretimi, tüketimi ve fiyatlandırılması ile ilgili mevcut durum ciddi olarak gözden geçirilmeli. Sahte içki üretimi ve kullanımıyla yurttaşlarımıza, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar veriliyor. Metil alkol endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz.

FARKINA VARMAMASI İMKANSIZ

- Metil alkolle üretilmiş içki, tüketen kişinin ölümüne kadar vücudunda yaşar. İçilmesi ile oksitlenerek formik asit ve formaldehite dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir. Metil alkol ile üretilmiş bir içkiyi tüketen kişinin bunun farkına varması neredeyse imkansızdır. Önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana geldi
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı
12 Ekim 2020 14:59		 Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu
12 Ekim 2020 14:54
Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
12 Ekim 2020 14:45		 Para çekemeyince ATM'yi kırdı
12 Ekim 2020 14:08
Bir sahte içkiden ölüm haberi de Mersin'den geldi
12 Ekim 2020 13:57		 Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
12 Ekim 2020 13:57
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kuryeye 5 yıl hapis istendi
12 Ekim 2020 13:35		 Üyeliği olanlar dikkat! 27 bin kişinin şifresi çalındı
12 Ekim 2020 13:30
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
12 Ekim 2020 12:00		 'Öğrenci öğretmeninden psikolojik yardım almaktan çekinmemeli'
12 Ekim 2020 11:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı14:58 - Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak14:54 - Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu14:49 - MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor14:47 - Memurlarla ilgili matbu formlar14:45 - Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
14:43 - Bir ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi14:39 - Bu fotoğrafın kahramanları konuştu: Sevinci tarif edilemez14:30 - Bakan Akar'dan Ermenistan'a tepki: Bunların hesabını verecekler14:28 - Okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu14:21 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ terör operasyonu: 23 gözaltı14:17 - Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın
14:16 - CHP'li Kaya'dan öğretmen ataması talebi14:08 - Para çekemeyince ATM'yi kırdı14:07 - Sayıştay'dan üniversiteye akademik ilanların kişiye özel uyarısı!13:57 - Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti13:57 - Bir sahte içkiden ölüm haberi de Mersin'den geldi
13:50 - Hatay'daki yangına ilişkin HDP'den kınama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlarla ilgili matbu formlar
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın, yeni adresi belli oldu
Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
Kamu yöneticilerine kurumlarında geçirdikleri zamanla ilgili hatırlatmalar
Üyeliği olanlar dikkat! 27 bin kişinin şifresi çalındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali babacan 1
Sedef Ağacı Çiçeği 1
kyk borçluları hareketi 1
Patik çorap 1
katil 2
Cin Çıkarma Seansı ile Kadınları Taciz etmek 1
Kavanozdaki adam 1
türkler hoş gelmedi tişörtü 1
Seyyal Taner 1
boş ders 2
SON İLANLAR
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam