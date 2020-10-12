1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anestezi teknikeri davasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Karaman'ın evde yalnız bulunduğu sırada anestezi ilacını kendisine enjekte ettiği belirtildi
 12 Ekim 2020 13:41
+Aa- Yazdır
Anestezi teknikeri davasının gerekçeli kararı açıklandı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümü nedeniyle doktor Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, dosya kapsamındaki belgelerin özetlenmesinin ardından mahkemenin olaya ilişkin kabulü aktarıldı.

Kararda, aralarında duygusal ilişkin bulunan anestezi doktoru Tarhan ile Karaman'ın olay günü Dikmen'deki evde görüşmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi. Karaman'ın 23.34'te eve gittiği ve mesajla sanıktan aralarında Propofol de bulunan üç ilaç istediği belirtilen kararda, sanığın ilaçlarla birlikte saat 01.18'de eve geldiği kaydedildi.

Karaman'ın talebi üzerine Tarhan'ın genç kadına damar yolu açarak iki ilacı enjekte ettiği belirtilen kararda, sanığın çalıştığı hastaneden saat 03.45 sularında aranarak acil ameliyata çağrıldığı, kamera kayıtlarına göre de saat 04.03'te evden ayrıldığı bildirildi.

Karaman'ın, sanık evden çıkarken üst kilidi mandalla içeriden kilitlediğine yer verilen kararda, mahkemenin keşfi ve bilirkişi raporuyla evin üst kilidinin içeriden tokmakla dışarıdan ise anahtarla açılıp kilitlendiğinin belirlendiği aktarıldı.

Sanığın savunmalarında istikrarlı şekilde evi kiraladığında üst kapı kilit anahtarının kendisine verilmediğini söylediği belirtilen kararda, tanık S.K'nin de tutarlı beyanlarının da bu savunmayı doğruladığı ifade edildi.

Kararda, tanıklar T.A. ve E.Ç'nin ise soruşturma aşamasında ve mahkeme huzurunda üst kilit anahtarının sanıkta bulunup bulunmadığına ilişkin çelişkili beyanlar verdiği ve bu sebeple beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

- "Müteveffanın ilacı kendisine enjekte ettiğinin kabulü gerekmektedir"

Sanığın hastaneye gitmesinin ardından Karaman'ın, Tarhan'ın getirdiği çantadan Propofol'ü aldığı ve bunun parmak izi inceleme raporuyla belirlendiği kaydedilen kararda, Tarhan'ın evden ayrılması sonrasında Karaman'ın bazı internet sitelerine girdiğinin belirlendiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumunun, ölüm olayının anestezik madde alımına bağlı olarak gerçekleştiği, Propofol adlı ilacın damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, etki süresinin 3-5 dakika olduğuna ilişkin rapor verdiği belirtilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

"TÜRKSAT inceleme tutanağı, ikamete giriş çıkışı gösteren kamera kayıtları, raporlarda belirtilen Propofol'un etki süresi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinden ayrılırken müteveffanın hayatta olduğunun ve müteveffanın ilacı somut olarak tespit edilemeyen bir zaman diliminde kendisine enjekte ettiğinin kabulü gerekmektedir. Bu kabule göre de her ne kadar iddianamede sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talep edilmişse de tasarlama halinde sanığın anında karar verip suçu işlememesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belirli bir sürenin geçmesinin gerektiği, somut olayda sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin delil bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kaldı ki sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturup oluşturmama açısından yapılan değerlendirmede sanık ile müteveffa arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın müteveffayı öldürme kastının olduğunun belirlenemediği anlaşılmış, buna göre de sanığın iddianamedeki sevk maddelerince cezalandırılması mümkün bulunmamıştır."

Kararda, sanığın TCK'nin 83. maddesine göre "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Sanığın ilacı müteveffaya enjekte ettiğine ilişkin iddia veyahut maddi bir bulgunun dosyada bulunmadığı, bu nedenle sanığın icrai bir davranışta bulunduğunun kabul edilemediği anlaşılmakla, 83. maddenin uygulama koşullarının bulunmadığı değerlendirilmiştir." görüşüne yer verildi.

- Anestezi ilacını getirdiği için taksirli kabul edildi

Kararda, sanığın cezalandırıldığı taksir suçuna ilişkin değerlendirmelerde, Tarhan'ın uzun yıllardır mesleğini icra eden tecrübeli bir anestezi doktoru olduğuna ve anestezi ilaçlarının insan üzerindeki öldürücü etkilerini bilebileceğine işaret edildi.

Sanığın, uzun zamandır ilişkisi bulunduğu Karaman'ı tanıdığı, ölüme yol açan ilaç konusunda daha önce aralarında tartışma olduğu ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Olay günü müteveffanın kendisinden mesajla Arveles, Zofer ve Propofol istediği, Propofol'un yasak ve uzman doktorlar dışında kimseye verilmeyen bir anestezi ilacı olduğunu bilmesine rağmen bu talebe tepki vermediği gibi, sanığın mesajda gördüğü diğer ilaçları getirmesi gerekirken içinde Propofol'un bulunduğu ilaç çantasını getirmesi, olay günü müteveffanın alkol kullandığının sanık tarafından bilinmesi, buna rağmen ilaç çantasını müteveffanın ulaşabileceği şekilde eve getirmesi ve evden çıkana kadar evde bırakması hususları gözetildiğinde, sanığın eyleminin bütün halinde taksir olarak nitelendirilmesi gerekmiştir."

Kararda, Yargıtay kararları da dikkate alınarak sanığın eyleminin basit taksir boyutunu aştığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Sanığın, açıklandığı şekilde ölüme yol açtığı anlaşılan ilacın da bulunduğu ilaç çantasını müteveffanın bulunduğu eve getirerek bir süreliğine müteveffanın ulaşabileceği şekilde ortada bırakmasından ibaret eyleminin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müebbetle yargılanan cinayet sanığına mahkeme 'meşru müdafa' dedi
12 Ekim 2020 13:26		 Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin
12 Ekim 2020 12:51
Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis
10 Ekim 2020 13:28		 Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı
09 Ekim 2020 17:12
Sendika şube başkanı, kadın doktora iftiradan mahkum oldu
09 Ekim 2020 16:33		 ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı
09 Ekim 2020 14:10
Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim
09 Ekim 2020 12:59		 FETÖ'cüye 'FETÖ'cü' dediği için dava açıldı
09 Ekim 2020 09:01
Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
08 Ekim 2020 14:34		 İmamoğlu'nu tehdit eden CHP üyesine hapis cezası
08 Ekim 2020 14:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı14:58 - Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak14:54 - Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu14:49 - MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor14:47 - Memurlarla ilgili matbu formlar14:45 - Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
14:43 - Bir ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi14:39 - Bu fotoğrafın kahramanları konuştu: Sevinci tarif edilemez14:30 - Bakan Akar'dan Ermenistan'a tepki: Bunların hesabını verecekler14:28 - Okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu14:21 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ terör operasyonu: 23 gözaltı14:17 - Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın
14:16 - CHP'li Kaya'dan öğretmen ataması talebi14:08 - Para çekemeyince ATM'yi kırdı14:07 - Sayıştay'dan üniversiteye akademik ilanların kişiye özel uyarısı!13:57 - Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti13:57 - Bir sahte içkiden ölüm haberi de Mersin'den geldi
13:50 - Hatay'daki yangına ilişkin HDP'den kınama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlarla ilgili matbu formlar
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın, yeni adresi belli oldu
Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
Kamu yöneticilerine kurumlarında geçirdikleri zamanla ilgili hatırlatmalar
Üyeliği olanlar dikkat! 27 bin kişinin şifresi çalındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arife çiçekleri 1
alayiş 1
osman pamukoğlu 1
jargon 1
gözüm görmesin 1
Büyük Konuşmak 1
musahip 1
bay meraklı 1
11.10.2020 rusya vs türkiye maçı 2
dersu uzala 1
SON İLANLAR
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam