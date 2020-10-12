Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
|12 Ekim 2020 13:47
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Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi.
Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar şöyle:
"- İlimiz merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına,
- İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftanın 2 günü yüz yüze eğitim gerçekleştirmesine,
- Dersliklerde oturma planının fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine,
- Belirtilen çerçevede, öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkanların kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında kaymakamlıklarca alınmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamanın başta mülki amirler olmak üzere sıralı amirler tarafından denetlenmesine karar verildi."
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