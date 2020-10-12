Kuzey Kore lideri ağlayarak, halkından özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle başkent Pyongyang'da düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim'in bir ara gözleri doldu ve duygulandı.

"HALKIMIZI KURTARMAYA YETMEDİ"

Gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen Kim, "Halkımız gökyüzü kadar yüksek ve denizler kadar derin umutlarını bana bağladı ancak ben buna yeteri kadar yanıt veremedim, çok üzgünüm." dedi.

Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi." diye konuştu.