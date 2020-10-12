Hatay'daki yangına ilişkin HDP'den kınama

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı ve çok sayıda tahribata neden oldu.

PKK'lı teröristler tarafından çıkarılan ve sahiplenilen orman yangınları, güçlükle söndürülüp kontrol altına alındı.

HDP KINADI

Kandil'in siyasi kanadı HDP'de ise Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz" başlıklı açıklamada, "Ne yazık ki, her yıl yaz aylarında ülkenin birçok bölgesinde büyük orman yangınları nedeniyle halkın, bütün toplumun zenginliği olan ormanlarımız tahrip oluyor." denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENDİ

HDP'nin bu açıklamalarından önce de kendilerini "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" olarak atfeden hain terör örgütü PKK, Hatay'daki yangınları üstlendiğine dair açıklamada bulundu.

Hatay'daki yangını üstlenen terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada, "Hatay Belen'deki faşist sürüleri, askeri alanı ve bütün şehri ateş, kül ve korku içerisinde bırakan kutsal ateşi yakan inisiyatifimizin doğal üyelerine bin selam olsun" ifadeleri yer aldı.