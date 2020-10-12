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Para çekemeyince ATM'yi kırdı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ATM'den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM'ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı
|12 Ekim 2020 14:08
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Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM'den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi.
ATM'ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM'ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
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