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Para çekemeyince ATM'yi kırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ATM'den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM'ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı
 12 Ekim 2020 14:08
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Para çekemeyince ATM'yi kırdı

Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM'den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi.

ATM'ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM'ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
DHA
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