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Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü ormanlık alanda çıkan ve 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; "Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Hatay'da yanan ağaçlarla, hayvanlarla birlikte bizlerin de ciğerleri yandı, kavruldu" dedi.
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Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın

Kalleşlikte sınır tanımayan, ormanları, ormanları yurt edinen hayvanları yakacak kadar gözleri dönmüş canileri lanetlediklerini kaydeden Öztürk; "Ülke olarak, millet olarak maalesef ormanlarımızla beraber içimizi yakan bir vahşete tanıklık ettik. Yaşanan acı dolu tabloyu hepimiz içimiz kanayarak izledik. Cuma günü Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan orman yangınında alevler, sıcaklık, nem ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında yüzlerce hektar ormanlık alan küle dönerken, hayvanlar diri diri yandı, binlercesi evsiz kaldı.

Yangınları üstlenen, sadece masum vatandaşların canlarına kastetmekle kalmayıp, ormanlara da saldırarak doğayı ve hayvanları da katleden eli kanlı terör örgütünü ve onun uzantılarını Toç Bir-Sen olarak en gür sesimizle lanetliyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. Allah bu hainlere fırsat vermesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

"Milletin Ciğerine Ateş Düşüren Alçakların Hesabı Mahşere Kalmamalı"

"Böylesi bir vahşete sessiz kalanlar da bu alçaklar kadar suçludurlar" diyen Öztürk açıklamasında şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden, her köşesi cennet olan memleketimizi yangınlarla cehenneme çevirmeye çalışan hainlerin bu alçak saldırılarını kınamaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. İşin manidar tarafı ise dün Gezide 3-5 ağaç için caddeleri, sokakları ateşe verenler, bugün ormanlarımızı, hayvanları ateşe veren teröristlere tek bir söz etmiyor, bu vahşete gözlerini kapıyor. Sözde ağaç sevici bu kesimin doğa sevgileri de vatan sevgileri gibi sahtedir. Bu vatanın ekmeğini yiyip, bu milletin ciğerine ateş düşüren, ihanet eden alçakların hesabı mahşere kalmamalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar."

"Orman Kahramanlarımız, Hainlerin Ateşine Göğüslerini Siper Ettiler"

Orman Genel Müdürlüğü'nün üstün bir başarı göstererek ve tüm imkanlarını seferber ederek yangını tamamen kontrol altına aldığını söyleyen Genel Başkan Öztürk; "Hainlerin ateşine su olan, ormanda bir ağaç küle dönmesin, bir hayvan ölmesin diye canla başla mücadele eden Orman Kahramanlarımız, helikopterler, yangın söndürme uçakları, arazözler, dozerler, su tankları ve çok sayıda ekipman ile gece gündüz demeden, uyumadan, dinlenmeden ter akıtarak yangınları söndürdüler.

Kahramanlarımız vatan ve millet sevdasıyla dolu göğüslerini, hainlerin yaktığı ateşe siper ederek bir kez daha yaptıkları görevin, üstlendikleri sorumluluğun ne denli önemli ve büyük olduğunu gözler önüne serdiler.

Toç Bir-Sen olarak bir kez daha, ülkesi ve milleti için tüm imkanlarını seferber eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüze, cansiperane çalışan mesai arkadaşlarımıza, yangının söndürülmesine destek olan kamu kuruluşlarımızın personellerine ve vatandaşlarımıza; ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Devletimizin etkin, güçlü ve başarılı mücadelesiyle bilindik terör eylemlerini gerçekleştiremeyen hainlerin ateşe verdiği ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek, ülkemize ve milletimize nefes olabilmek için Toç Bir-Sen olarak sorumluluk almaya, yük kaldırmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.
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