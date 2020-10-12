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Okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu

Antalya'da 2, 3, 4, ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Okulun dış kapısında zaman zaman oluşan yoğunluğa bazı veliler tepki gösterdi
 12 Ekim 2020 14:28
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Okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu

Antalya'da 2, 3, 4, ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Okulun dış kapısında zaman zaman oluşan yoğunluğa bazı veliler tepki gösterdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Antalya'da da ilkokul 2, 3, 4 ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri, yüze yüze eğitime başladı. Velileriyle birlikte uzun bir aradan sonra okula gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Maske takan öğrencilerden bazıları da siperlik taktı, ardından aileleriyle vedalaşarak okula giriş yaptı. Okul önlerinde zaman zaman oluşan yoğunluklara ise yine veliler tepki gösterdi. Bazı velilerle, güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sık sık mesafe konusunda uyarılan velilerin yoğunluğu yaklaşık 1 saat sürdü. Ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun bir aradan sonra ders başı yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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