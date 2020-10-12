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Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
Antalya'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler izledi.
|12 Ekim 2020 14:45
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O anları cep telefonuyla çeken erkek bir vatandaş da, 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek kaydı sürdürmeye devam etti.
Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu.
Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi. Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.
Kavganın alevlendiği sıralarda 'Allah Allah' diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek tepki gösterdi.
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