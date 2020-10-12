MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor
|12 Ekim 2020 14:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmediğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermedi. Her iki bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 av tüfeği, 50 pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildi."
Açıklamada, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam eden Hudut Kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında 55 adet av tüfeği, 50 adet pompalı tüfek, 49 adet kurusıkı tabanca ve 14.630 paket sigara ele geçirdi.https://t.co/2PhpTkrHrv pic.twitter.com/dT9U02RXdGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020
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