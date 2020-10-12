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Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 15.10.2020 tarihli gündemin, açıkladı. Buna göre 7 düzenleme esastan karara bağlanacak.
 12 Ekim 2020 14:58
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Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 15.10.2020 tarihli gündemin, açıkladı. Buna göre 7 düzenleme esastan karara bağlanacak.

1- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan "...sorgulama yapmak,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;

A.Tümünün ve ayrı ayrı tüm madde ve ekli listelerin,

B. Bazı hükümlerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

2- 21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen ondördüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...Fondan karşılanmak üzere..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

3- 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesindeki "Yurtdışı ve..." ibaresinin,

B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

4- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü fıkrasında yer alan "...tahsil edilemeyen..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

5- 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (10) numaralı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...lüzum görüldüğü takdirde..." ibaresinin,

B. 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...uygun bulunmayan veya..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

6- 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan "Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2020/77
Mardin 2. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan "...sorgulama yapmak,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

İlk

İtiraz
Başvurusu

2

2018/115

2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;
A. Tümünün ve ayrı ayrı tüm madde ve ekli listelerin,
B. Bazı hükümlerinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal
Davası

3

E.2019/46

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen ondördüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...Fondan karşılanmak üzere..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal
Davası

4

E.2018/124

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesindeki "Yurtdışı ve..." ibaresinin,
B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal
Davası

5

2019/7
Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü fıkrasında yer alan "...tahsil edilemeyen..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz
Başvurusu

6

2018/127

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (10) numaralı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...lüzum görüldüğü takdirde..." ibaresinin,
B. 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...uygun bulunmayan veya..." ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal
Davası

7

2020/14
Gaziantep 2. İdare Mahkemesi

14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan "Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz
Başvurusu
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