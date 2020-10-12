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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Oruç Reis' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız "hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız" diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var" dedi
 12 Ekim 2020 15:24
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Oruç Reis' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız "hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız" diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var" dedi.

Oruç Reis'in yeni ilan edilen NAVTEX sonrası Akdeniz'de gerçekleştirmeye başlayacağı sismik araştırmalar için başarılar dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bu konu ile ilgili paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Türkiye'nin hem masada hem de sahada kendi mefaatlerini daima koruyacağını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı olarak ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de güvenlik ve refah istiyoruz. Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var"

Ayrıca yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sorunları masada çözmek isteyenler müzakere yapacağının altını çizen Çelik, "Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir. Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir. Dostluğumuz kıymetlidir. Müzakere masasında dostlarımızla hep "kazan-kazan" sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz. Cumhurbaşkanımız "hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız" diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde, "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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