Yaşı küçük yüreği büyük çocuğa, duygulandıran sürpriz
|12 Ekim 2020 15:27
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Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren grup, Dünya Kız Çocukları Günü'nde sokakta satış yapan kız çocuklarını unutmadı. Trafik ışıklarında ailesine destek olmak için su satan kız çocuğunun yanında duran platform üyeleri, diyaloga girebilmek için susadıklarını fakat üzerlerinde para olmadığını söyledi.
Platform üyeleri yüreği büyük kız çocuğunun suyu ücretsiz ikram ettiğini görünce duygulandı.
Platform üyeleri kız çocuğunun okul okuyup okumadığını sordu. Çocuğun tablet ihtiyacının olduğunu kesinleştiren platform üyeleri, çocuğa tablet hediye etti. Hediyesini alan çocuğun mutluluğu gözlerine yansırken, platform üyelerine teşekkür ederek kendilerine sarıldı. Tableti EBA için kullanacağını aktaran kız, hediyesini alarak evin yolunu tuttu.
O anlar platform üyelerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.
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