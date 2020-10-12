Yaşı küçük yüreği büyük çocuğa, duygulandıran sürpriz

ENGELLİ ÇOCUK İÇİN ARTIRIMLI AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından geliştirilen uygulama ile birlikte; maaşları KBS'den yapılan personel, Aile Yardımı ve Aile Durumu Bildirimlerini e-devlet üzerindeki Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sisteminden (KAPBİS) verecektir. Ayrıca ıslak imzalı dilekçe veya bildirim vermeyecektir.