İç denetçi sınavı soru ve cevapları yayımlandı
|12 Ekim 2020 15:35
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ÖSYM Başkanlığı, İç denetçi sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(12 Ekim 2020)
2020-İç Denetçi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2020-İç Denetçi) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-İç Denetçi Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
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