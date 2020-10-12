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Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti, zehirlenen 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor
 12 Ekim 2020 15:42
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Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti, zehirlenen 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görülen sahte içki zehirlenmelerine İstanbul'da da rastlandı. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.

Polis, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Ataşehir ilçe merkezinde bir tekel bayisinde yapılan inceleme ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, çeşitli markalarda bandrolsüz 12 etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi olduğu belirtilen Y. M. gözaltına alındı.

Yine Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, Ö.D. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece ilçesinde 220 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. İşletme yetkilisi A.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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