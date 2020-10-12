Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
|12 Ekim 2020 15:42
|+Aa- Yazdır
Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti, zehirlenen 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinde görülen sahte içki zehirlenmelerine İstanbul'da da rastlandı. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.
Polis, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Ataşehir ilçe merkezinde bir tekel bayisinde yapılan inceleme ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, çeşitli markalarda bandrolsüz 12 etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi olduğu belirtilen Y. M. gözaltına alındı.
Yine Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, Ö.D. adlı şüpheli gözaltına alındı.
Büyükçekmece ilçesinde 220 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. İşletme yetkilisi A.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sivil polis aracı bariyerlere saplandı: 2'si polis 5 yaralı
12 Ekim 2020 16:15
|3 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 29 yükseldi
12 Ekim 2020 15:10
|Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı
12 Ekim 2020 14:59
|Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu
12 Ekim 2020 14:54
|Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
12 Ekim 2020 14:45
|Para çekemeyince ATM'yi kırdı
12 Ekim 2020 14:08
|Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
12 Ekim 2020 14:00
|'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kuryeye 5 yıl hapis istendi
12 Ekim 2020 13:35
|Üyeliği olanlar dikkat! 27 bin kişinin şifresi çalındı
12 Ekim 2020 13:30
|Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
12 Ekim 2020 12:00