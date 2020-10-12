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Bu ilde köy ve kasaba okullarında 5 gün okula gidilecek

Sivas'ta tüm köy ve kasabalarda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre okula 5 gün gideceği açıklandı
 12 Ekim 2020 15:48
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Bu ilde köy ve kasaba okullarında 5 gün okula gidilecek

Sivas'ta tüm köy ve kasabalarda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre okula 5 gün gideceği açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması üzerine hem heyecanlı hem de kaygılı bir bekleyiş vardı. 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün itibari ile 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıf öğrencileri de okullarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin haftada 2 gün olacağını açıklamıştı. Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre ise İl genelindeki tüm köy ve kasabalara ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okula 5 gün gideceği açıklandı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından, il genelindeki tüm köy ve kasabalarda ilkokul ve ortaokul kademesinde ki okullarda( Çayboyu İlk-Ortaokulu, Şehit Adem Koç İlk-Ortaokulu, Uzuntepe İlk-Ortaokulu ve birleştirilmiş sınıflarda, ayrıca köy ve kasabalardaki İlkokul Ortaokul, özel eğitim okulları da dahil olmak üzere) 12 Ekim itibari ile 5 gün olarak eğitim ve öğretime başlamasına karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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