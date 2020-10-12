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Meteoroloji'den iki bölgeye turuncu kodla uyarı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yarın Batı Ege ve beraberinde Marmara Bölgesi yağışlı bir gün geçirecek. Beklenen yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülecek.
 12 Ekim 2020 16:05
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Meteoroloji'den iki bölgeye turuncu kodla uyarı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yarın Batı Ege ve beraberinde Marmara Bölgesi yağışlı bir gün geçirecek. Beklenen yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülecek. İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli, AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İzmir'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Fırtına ile birlikte kuvvetli yağış ihtimali de bulunurken Meteoroloji ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı turuncu kodla uyardı.

AKOM'DAN UYARI

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı.

Memurlar.Net
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