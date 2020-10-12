Meteoroloji'den iki bölgeye turuncu kodla uyarı
|12 Ekim 2020 16:05
|+Aa- Yazdır
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yarın Batı Ege ve beraberinde Marmara Bölgesi yağışlı bir gün geçirecek. Beklenen yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülecek. İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli, AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İzmir'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
Fırtına ile birlikte kuvvetli yağış ihtimali de bulunurken Meteoroloji ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı turuncu kodla uyardı.
AKOM'DAN UYARI
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı
12 Ekim 2020 16:30
|Yaşı küçük yüreği büyük çocuğa, duygulandıran sürpriz
12 Ekim 2020 15:27
|Bu fotoğrafın kahramanları konuştu: Sevinci tarif edilemez
12 Ekim 2020 14:39
|Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
12 Ekim 2020 12:48
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
12 Ekim 2020 12:45
|Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın, yeni adresi belli oldu
12 Ekim 2020 12:45
|İzmir'de bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu
12 Ekim 2020 11:59
|Toplu taşımada sigara içip şarkı söylediler
12 Ekim 2020 11:41
|Virüsün para üzerinde 28 gün yaşadığı ortaya çıktı
12 Ekim 2020 10:58
|Kurul üyesi açıkladı: Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne olacak?
12 Ekim 2020 10:36