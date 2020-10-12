Bilim Kurulu üyesinden, çocuklarda maske üstüne siperlik uyarısı
|12 Ekim 2020 16:20
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, öğrencilerin maske üzerine siperlik takmasına ilişkin, "Çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan, okullarda alınan önlemlere ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Prof. Dr. Tufan, "Anaokulu öğrencilerine maske üstüne siperlik nedir? Çok temiz, çok titiz (!) olmaya çalışan okullarımız, veli ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım. Esas olan maske ve mesafe, gerektikçe de el hijyeni" dedi.
Tedbirlere uymamanın da, tedbirleri abartmanın da ölçüsüzlük olduğunu belirten Tufan, "Tedbirleri abartanlar, sürdürülebilir olmadığından bir süre sonra uyumsuzluğu tetikliyorlar. Üç maske üstüne siperlikle dolaşan bir süre sonra hepsini de çıkartıyor. Hastalık ağır; ama önlemler basit; maske-mesafe-hijyen" ifadelerini kullandı.
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