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Ak Parti il başkanı gizlice Mansur Yavaş'la görüştü

Ak Partili il başkanının bir villada Mansur Yavaş'la görüşmesi sonrası kongre takvimi bir anda değiştirildi. Ankara'nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesinin beklendiği belirtildi.
 12 Ekim 2020 16:26
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Ak Parti il başkanı gizlice Mansur Yavaş'la görüştü

Hürriyet yazarı Nuray Babacan'ın aktardığı kulislere göre, AK Parti'li Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent'te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşme sonrasında Ankara için belirlenen kongre takvimi bir anda değiştirildi.

DOSYA ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne kadar gittiği belirtilirken, Ankara'nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesinin beklendiği belirtildi.

Nuray Babacan bugünkü, "Başkentte ince hesaplar! Villa buluşması ipi kopardı" başlıklı yazısında şu kulisleri aktardı:

Partinin gençlik kollarından yetişen Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın, beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent'te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşme, kulislerde bir süreden beri konuşuluyor.

AK Parti kurmayları, bu görüşmenin resmi mekanlarda kamuoyuyla paylaşılarak yapılması yerine, bir işinsanının ofisinde gerçekleşmesinin yarattığı rahatsızlıktan söz ediyorlar. Buluşmayı, iş insanı olan bu siyasilerin, Ankara Belediyesi'yle iş yapma çabası olarak nitelendirenler de var.

İşte ne olduysa bu görüşmenin sosyal medyaya düşmesinden sonra oluyor. Ankara için belirlenen kongre takvimi bir anda değişiyor.

Tüm ilçe kongreleri erteleniyor. Çünkü yeni il başkanı ve çalışacağı ilçe başkanları bir bütün olarak hesaba katıldığı için süreç donduruluyor. Dosya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne gidiyor. Şimdi Ankara'nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesi bekleniyor.
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