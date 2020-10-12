Adana'da 6 FETÖ sanığından 5'ine beraat, 1'ine hapis
|12 Ekim 2020 16:34
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.A, H.Ç, H.T, Y.K, M.G. ve A.T. ile avukatları katıldı.
Sanık S.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, S.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
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