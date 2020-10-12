Tarım Kredi'de 'zimmet' soruşturmasında 2 tutuklama
|12 Ekim 2020 16:41
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İzmir'in Menderes ilçesindeki Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden, dönemin kooperatif müdürü ile bir ziraat mühendisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan dönemim kooperatif müdürü E.K. ile ziraat mühendisi A.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 11 Ekim'de, Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik operasyon yapılmıştı.
Operasyonda kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı A.Ç, müdür E.K, hizmet alım personeli A.Ö, ziraat mühendisi H.C.L. ile H.R, D.R, F.A, Z.B, E.Ç, A.M. ve M.K. gözaltına alınmış, şüphelilerin 2017 ve 2018'de kooperatifte 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdikleri öne sürülmüştü.Tarım Kredi Kooperatifinde zimmet soruşturması: 11 gözaltı
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