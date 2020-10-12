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Tarlada çalışan çocuklar için çadırdan sınıf oluşturulup öğretmen görevlendirilecek

Vali Ayhan, patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırdan sınıf oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatını verdi
 12 Ekim 2020 16:50
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Tarlada çalışan çocuklar için çadırdan sınıf oluşturulup öğretmen görevlendirilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırda sınıf ortamının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatını verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında, 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı.

Ayhan, burada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Sivas'a patates hasadına gelen tarım işçilerinin çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Tarlada çalışan çocukların eğitim alamadıklarını öğrenen Ayhan, hasadın yapıldığı tarlaya Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulması, çadırın içinin sınıf ortamı şeklinde düzenlenmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğretmen görevlendirilmesi talimatını verdi.

Vali Ayhan ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan, il genelinde kaç tarım işçisi çocuğun olduğunun tespit edilerek, onların da eğitim hayatlarından geri kalmamaları için gerekli önlemin alınmasını istedi.

Patates toplayan öğrenciler, bir süre sohbet ettikleri Ayhan'a teşekkür edip, derslerinde başarılı olma sözü verdi.
Anadolu Ajansı
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