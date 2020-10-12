Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!
|12 Ekim 2020 16:57
|+Aa- Yazdır
A.Ö.'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kayboldu. Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının 'Emrah' olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.
Bu sırada çekime devam eden A.Ö.'ye, neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı sırasında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö., çevredekilerden yardım istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir'
12 Ekim 2020 17:59
|Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 5 ilde 32 ölüm
12 Ekim 2020 17:42
|ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
12 Ekim 2020 17:19
|Tarım Kredi'de 'zimmet' soruşturmasında 2 tutuklama
12 Ekim 2020 16:41
|Sivil polis aracı bariyerlere saplandı: 2'si polis 5 yaralı
12 Ekim 2020 16:15
|Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
12 Ekim 2020 15:42
|Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı
12 Ekim 2020 14:59
|Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu
12 Ekim 2020 14:54
|Antalya'da dehşet anları! Aralarına aldıkları kadını darp ettiler...
12 Ekim 2020 14:45
|Para çekemeyince ATM'yi kırdı
12 Ekim 2020 14:08