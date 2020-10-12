TEB'den 'İlacın satışının tek doğru adresi eczanedir' açıklaması

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB), ilacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin eczacı danışmanlığında halka sunulması gerektiği belirtilerek, "İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin satışının tek doğru adresi sadece ve sadece eczanelerdir." açıklaması yapıldı.

Birliğin yazılı açıklamasında, içinde ilaç etken maddesi barındıran sağlığa ilişkin ürünlerin "gıda takviyesi" adı altında ya da "tıbbi cihaz" statüsüne sokularak piyasaya sürülmesi ve reklamlarının yapılmasının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden boyutlara ulaştığı öne sürüldü.

"İlaç gibi hayati bir ürünün, herhangi bir ürün gibi satışı, pazarlama ve reklam konusu yapılması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son edindiğimiz bilgiler, bir market zincirinin Kovid-19 pandemisi dolayısıyla insanlarımızın sağlığa dair kaygılarının artmasından faydalanarak 'eczane taklidi' yapmaya çalışacağını, takviye edici gıdalar için özel bölümler oluşturacağını gösteriyor. İlacın zincir marketlerde satılmasının kapısını aralayacak bu tarz yaklaşımları geçmişte de asla kabul etmedik, bugün de etmiyoruz.

Öte yandan bu tarz yaklaşımların bir süre sonra reçetesiz ilaç uygulamalarını ve ilaçta reklamı hayata geçirmeye yönelik girişimlerin ilk adımları olduğunun da farkındayız."

- "Yetkilileri, bu tarz çabalara karşı acil önlemler almaya davet ediyoruz"

İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin, üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına tüm süreçlerinin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin satışının tek doğru adresi sadece ve sadece eczanelerdir. Halk sağlığının korunması, dünyada ve Türkiye'de daha önce örneklerine sıklıkla rastladığımız ölümlere varabilecek geri dönülemez sağlık sorunlarının önlenmesi açısından söz konusu ürünlerin eczacı danışmanlığında halka sunulması elzemdir.

Türk Eczacıları Birliği olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri, ticari kaygıları önceleyerek halk sağlığını göz ardı eden bu tarz çabalara karşı acil önlemler almaya davet ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı, konuyla ilgili olarak gerek kamu otoritesi nezdinde gerekse hukuki yollardan tüm girişimlerimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."